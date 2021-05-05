Ученые назвали самые агрессивные породы собак

https://racurs.ua/n154221-belye-i-pushistye-uchenye-nazvali-samyh-agressivnyh-sobak.html

Ракурс

Исследование показало, что самыми «злыми» псами являются маленькие особи мужского пола. И все же некоторые породы особенно склонны к агрессивному поведению.

Ученые из Хельсинского университета провели исследование с участием около 9 тыс. домашних собак, среди которых были представители более 20 пород. Эксперимент показал, какие аспекты характера животных влияют на проявления агрессивного поведения по отношению к людям.

В ходе исследования эксперты обнаружили, что маленькие собаки более склонны вести себя агрессивно, чем собаки среднего и большого размера. Вместе с тем выяснилось, что собаки-самцы более агрессивны, чем самки, причем кастрация не сказывается на их поведении.

В проявлении озлобленности собак также играют роль опытность хозяина и воспитание. Кроме этого исследователи обнаружили, что домашние питомцы, которые часто проводят время в компании других собак, ведут себя менее агрессивно.

Однако авторы работы выяснили, что все же больше всего влияет на агрессивное поведение порода собаки.

Среди наших «добровольцев» мы заметили, что длинношерстные колли, пудели и цвергшнауцеры были наиболее агрессивными. А золотистый ретривер и лабрадор, как и ожидалось, оказались наименее агрессивными породами — резюмирует профессор Ханнес Лохи.

Авторы исследования говорят, что при выборе собаки людям необходимо досконально изучать особенности породы и ее историю. Неопытному владельцу лучше заводить дружелюбную собаку, с которой будет легко найти общий язык.

Ученые составили список, в котором первые места отдали наиболее агрессивным породам, остальные — более спокойным.

Длинношерстная колли Пудель Цвергшнауцер Немецкая овчарка Испанская водяная собака Лаготто-романьоло Китайская хохлатая Немецкий миттельшпиц Котон-де-тулеар Ирландский мягкошерстний пшеничный терьер Вельш-корги пемброк Керн-терьер Бордер-колли Финский лаппхунд Чихуахуа Короткошерстный колли Рассел терьер Стаффордширский бультерьер Шелти Лопарская оленегонных собака Золотистый ретривер Лабрадор

Источник:Nature.com