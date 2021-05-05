Юмора не поняли – ресторан в Одессе раскритиковали из-за «понаехавших»

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Ракурс

Ресторан в Одессе «Реберня на Дерибасовской» раскритиковали некоторые одесситы.

В ресторане с франшизой сделали смешные картинки, которые отправляют российскую императрицу в Ростов, а Дюка де Ришелье называют «понаехавшим», — написала на своей странице в Facebook журналистка Алена Балаба.

Отмечается, что в 2014 году одесситы весьма живо иронизировали над «понаехавшими» и «западенцами», устроив «Марш западенцев».

Одесса — «столица юмора» оказалась очередным мифом. Местные жлобы давно не умеют шутить, юмор в Одессе давно умер — здесь не умеют получать удовольствие от общения, к сожалению, его получают от ненависти и травли других, непохожих на жлобов, — написала Балаба.

Сейчас в соцсетях призывают бойкотировать ресторан, но при этом отмечают, что бойкот «получится» только осенью, когда туристы разъедутся.

Заведение довольно быстро стало популярным и посещаемым. Фотографии в соцсетях это подтверждают — людей здесь действительно много.

В ресторане отреагировали на критику недовольных одесситов и изменили часть декораций в заведении.