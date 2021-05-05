Опять идут дожди - погода в Украину 6 мая, фото: pixabay

https://racurs.ua/n154234-opyat-idut-dojdi-pogoda-v-ukraine-6-maya-karta.html

Ракурс

Погода в четверг, 6 мая, принесет дожди в большинство регионов Украины. Небольшие осадки ожидаются почти везде, за исключением восточных и южных областей. Сухими останутся также Буковина и Закарпатье.

На большинстве территории страны станет немного прохладнее, потеплеет только на востоке, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам украинских синоптиков, в целом в Украине не будет очень холодно. Самую низкую температуру воздуха прогнозируют на западе — от +14 до +16°. Теплее всего будет на востоке, там столбики термометров достигнут +19 …+21°. На севере и в центре обещают +14 …+18°.

Ветер будет преобладать умеренный, западного направления с переходом на юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 6 мая будет мрачной и облачной до самого вечера. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться. Температура от +14° до +16°. Ночью столбики термометров покажут +8 … +10°.

Погода в Харькове 6 мая также принесет осадки. На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится такой до вечера. Несмотря на то, что целый день будет идти дождь, температура воздуха прогреется до +19 … +21°. Ночью +7… +9°.

Погода в Днепре 6 мая также ожидается дождливой. Осадки будут идти днем, при этом температура воздуха составит +17 …+19°. Ночью без осадков, температура +6 …+8°.

Погода в Одессе 6 мая также будет с дождями. Осадки в портовом городе ожидаются и днем ​​и ночью. Столбики термометров днем ​​покажут +17 … +19°. Ночью температура воздуха составит +9… +11°.

Погода во Львове 6 мая тоже намочит жителей города. Дожди будут идти и ночью, и днем. В западной столице Украины будет прохладно — днем ​​ожидается +14…+16°, ночью +7 … +9°.

Погода в Закарпатье 6 мая в течение всего дня будет пасмурной. Утром и днем ​​осадков не ожидается, однако ночью таки пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем ​​составит +15 …+17°. Ночью от +5 до +7°.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.