Як Facebook слідкує за користувачами, показав месенджер Signal (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n154236-yak-facebook-slidkuie-za-korystuvachamy-pokazav-mesendjer-signal-foto.htmlРакурс
Месенджер Signal, який став популярним у світі через захист даних, розмістив таргетовану рекламу в Instagram, щоб показати користувачам, які дані про них збирає Facebook.
В результаті компанія Facebook, яка є власником Instagram, заблокувала акаунт Singnal, повідомляється в блозі месенджера.
Метою повідомлень було нагадати користувачам, як працює таргетована реклама. У кожному пості вказувалося, з яких причин користувачеві показують це рекламне повідомлення.
Ви бачите цю рекламу, тому що ви інженер-хімік. Ця реклама використовує дані вашої геолокації, щоб зрозуміти, що ви в Берліні. І у вас є новонароджена дитина. І ви щойно переїхали. І ви правда пробували робити ті вправи для вагітних недавно, — йшлося у рекламних повідомленнях.
Після того як месенджер опублікував подібні повідомлення, його аккаунт в Instagram був заблокований.
Facebook більш ніж зацікавлений в тому, щоб спостерігати за життям людей, якщо тільки він не розповідає людям про те, як використовуються їхні дані. У світі Facebook єдине прийнятне використання — приховати те, що ви робите, від аудиторії, — зазначили представники Signal.