Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Як Facebook слідкує за користувачами, показав месенджер Signal. Фото: www.ixbt.com

Як Facebook слідкує за користувачами, показав месенджер Signal (ФОТО)

5 тра 2021, 20:21
999

Месенджер Signal, який став популярним у світі через захист даних, розмістив таргетовану рекламу в Instagram, щоб показати користувачам, які дані про них збирає Facebook.

В результаті компанія Facebook, яка є власником Instagram, заблокувала акаунт Singnal, повідомляється в блозі месенджера.

Метою повідомлень було нагадати користувачам, як працює таргетована реклама. У кожному пості вказувалося, з яких причин користувачеві показують це рекламне повідомлення.

Ви бачите цю рекламу, тому що ви інженер-хімік. Ця реклама використовує дані вашої геолокації, щоб зрозуміти, що ви в Берліні. І у вас є новонароджена дитина. І ви щойно переїхали. І ви правда пробували робити ті вправи для вагітних недавно, — йшлося у рекламних повідомленнях.

Після того як месенджер опублікував подібні повідомлення, його аккаунт в Instagram був заблокований.


Facebook більш ніж зацікавлений в тому, щоб спостерігати за життям людей, якщо тільки він не розповідає людям про те, як використовуються їхні дані. У світі Facebook єдине прийнятне використання — приховати те, що ви робите, від аудиторії, — зазначили представники Signal.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів