Як Facebook слідкує за користувачами, показав месенджер Signal. Фото: www.ixbt.com

https://racurs.ua/ua/n154236-yak-facebook-slidkuie-za-korystuvachamy-pokazav-mesendjer-signal-foto.html

Ракурс

Месенджер Signal, який став популярним у світі через захист даних, розмістив таргетовану рекламу в Instagram, щоб показати користувачам, які дані про них збирає Facebook.

В результаті компанія Facebook, яка є власником Instagram, заблокувала акаунт Singnal, повідомляється в блозі месенджера.

Метою повідомлень було нагадати користувачам, як працює таргетована реклама. У кожному пості вказувалося, з яких причин користувачеві показують це рекламне повідомлення.

Ви бачите цю рекламу, тому що ви інженер-хімік. Ця реклама використовує дані вашої геолокації, щоб зрозуміти, що ви в Берліні. І у вас є новонароджена дитина. І ви щойно переїхали. І ви правда пробували робити ті вправи для вагітних недавно, — йшлося у рекламних повідомленнях.

Після того як месенджер опублікував подібні повідомлення, його аккаунт в Instagram був заблокований.