Вік Червоного моря перерахували вчені. Фото: www.mandria.ua

https://racurs.ua/ua/n154237-vik-chervonogo-morya-pererahuvaly-vcheni-infografika.html

Ракурс

Червоне море утворилося набагато раніше, ніж вважалося раніше. До таких висновків прийшли геофізики, які проаналізували доступні дані з супутників і глибоководних апаратів.

Вчені з Саудівської Аравії вважають, що вік Червоного моря становить близько 30 млн років. Вони також припускають, що море скоро стане океаном, повідомляє Nature Communications.

Група геофізиків досліджувала всі дані про Червоне море заново, не беручи до уваги попередні дослідження.

Вчені вивчали докладні карти морського дна, останні дані про гравітацію та сейсмологічну обстановку в цьому районі та визначили місце виходу океанічної кори в Червоному морі.

Виявилося, що на дні моря є безліч вулканів. Фахівці сподіваються, що нова інформація про стан літосферних плит дасть краще розуміння того, як передбачати сейсмічну активність в цьому регіоні.

Джерело: Nature Communications