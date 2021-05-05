«Красная» зона карантина сократилась вдвое

https://racurs.ua/n154210-krasnaya-zona-karantina-sokratilas-vdvoe.html

Ракурс

«Красная» зона коронавирусного карантина в Украине уменьшилась еще на три региона. После того, как ее оставила утром Житомирщина, после обеда госкомиссия приняла решение вывести из самого жесткого карантина Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

Они выходят из «красной» зоны карантина 6 мая, поскольку ситуация с коронавирусом там стабилизировалась.

Харьковская и Хмельницкая области переходят в «желтую» зону карантина. Черниговская — в «оранжевую».

Итак, в Украине останется всего три региона с красным уровнем эпидситуации: Сумская, Полтавская и Запорожская области.

Сегодня в полночь из «красной» зоны вывели Житомирщину.