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«Красная» зона карантина сократилась вдвое
«Красная» зона карантина сократилась вдвоеhttps://racurs.ua/n154210-krasnaya-zona-karantina-sokratilas-vdvoe.htmlРакурс
«Красная» зона коронавирусного карантина в Украине уменьшилась еще на три региона. После того, как ее оставила утром Житомирщина, после обеда госкомиссия приняла решение вывести из самого жесткого карантина Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
Они выходят из «красной» зоны карантина 6 мая, поскольку ситуация с коронавирусом там стабилизировалась.
Харьковская и Хмельницкая области переходят в «желтую» зону карантина. Черниговская — в «оранжевую».
Итак, в Украине останется всего три региона с красным уровнем эпидситуации: Сумская, Полтавская и Запорожская области.
Сегодня в полночь из «красной» зоны вывели Житомирщину.
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