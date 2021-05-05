Пассажирский автобус сгорел на трассе Одесса-Киев. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Автобус с людьми внутри загорелся прямо на ходу на трассе Одесса-Киев.

60 пассажиров успели покинуть автобус. Пожар локализован в 15.11, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Из-за образовавшейся пробки пожарным был осложнен проезд к месту пожара. Сообщается, что сгорел автобус перевозчика «Эколайн».

Инцидент произошел на 361 км дороги в селе Ревова Березовского района. Причина возгорания пока не установлена.

Напомним, ранее мы сообщали, что пассажирский автобус загорелся во время движения в Киеве в четверг, 29 апреля. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.