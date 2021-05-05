Пасажирський автобус згорів на трасі Одеса-Київ. Фото: ДСНС

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Автобус з людьми всередині загорівся прямо на ходу на трасі Одеса-Київ.

60 пасажирів встигли покинути автобус. Пожежу локалізовано о 15.11, повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.

Проїзд до місця пожежі був ускладнений через затори. Повідомляється, що згорів автобус перевізника «Еколайн».

Інцидент стався на 361 км дороги в селі Ревова Березівського району. Причина спалаху поки не встановлена.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пасажирський автобус загорівся під час руху в Києві у четвер, 29 квітня. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.