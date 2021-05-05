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Ракурс
Пасажирський автобус згорів на трасі Одеса-Київ. Фото: ДСНС

Пасажирський автобус згорів на трасі Одеса-Київ (ФОТО, ВІДЕО)

5 тра 2021, 15:46
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Автобус з людьми всередині загорівся прямо на ходу на трасі Одеса-Київ.

60 пасажирів встигли покинути автобус. Пожежу локалізовано о 15.11, повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.

Проїзд до місця пожежі був ускладнений через затори. Повідомляється, що згорів автобус перевізника «Еколайн».

Інцидент стався на 361 км дороги в селі Ревова Березівського району. Причина спалаху поки не встановлена.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пасажирський автобус загорівся під час руху в Києві у четвер, 29 квітня. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Джерело: Ракурс


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