Вакцини AstraZeneca і Pfizer змінили рівень ефективності проти COVID-19

https://racurs.ua/ua/n154207-nayzatrebuvanishi-vakcyny-astrazeneca-i-pfizer-zminyly-riven-efektyvnosti.html

Ракурс

Одна доза вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca і Pfizer показала ефективність 86,6% серед людей похилого віку.



За результатами дослідження, яке провело Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань (KDCA), вакцина Pfizer була на 89,7% ефективною через два тижні після введення першої дози, а AstraZeneca — на 86%. Про це повідомляє Reuters.



Зазначається, що у дослідженні взяли участь понад три млн осіб в Південній Кореї. При цьому всі учасники були у віці 60 років та старші.

Доведено, що обидві вакцини забезпечують високий захист від хвороби після першої дози. Люди повинні пройти повну вакцинацію відповідно до рекомендованого графіку, адже ступінь захисту підвищиться після другої дози, — йдеться в повідомленні.

Близько 95% людей, які померли від коронавірусу в Південній Кореї, були людьми похилого віку, каже чиновник Міністерства охорони здоров’я Юн Ті Хо. Він впевнений, що вакцини різко знизять ці ризики. Чиновник також додав, що ймовірність побічних ефектів «надзвичайно мала» і всі вони виліковні.

Зазначимо, що дослідження вакцин AstraZeneca і Pfizer змінило їхній рівень ефективності проти Covid-19. При чому у Pfizer він знизився, а в AstraZeneca піднявся.

Так, за даними виробника Pfizer, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. А через пів року після клінічних випробувань компанія заявила про 91% ефективності.

А на початку лютого 2021 року AstraZeneca повідомила результати клінічних досліджень своєї вакцини: після першої дози ефективність становила 76%, а після другої, зробленої не менш ніж за три місяці — 82%.

Джерело: Reuters