COVID-вакцинацію у світі заохочують - пиво або 30 дол. за укол

https://racurs.ua/ua/n154208-covid-vakcynaciu-u-sviti-zaohochuut-pyvo-abo-30-dol-za-ukol.html

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Вакцинацію проти коронавірусу у різних країнах світу оригінально вирішила популяризувати влада, зокрема й заохочуючи громадян, котрі не квапляться робити щеплення. Наприклад, у США за укол вакциною проти COVID-19 можна отримати кухоль пива, а в Сербії — 30 дол.

Офіційний Белград вирішив за кожну прививку виплачувати по 30 дол. Про це під час ефіру на телеканалі Pink заявив президент країни Александер Вучич.

Для отримання 3 тис. сербських динарів (еквівалент 30 дол.) громадяни повинні зробити щеплення до 30 травня. Ця пропозиція є актуальною для тих, кому виповнилося 16 років.

За словами Вучича, влада вирішила не дискримінувати «егоїстичних і безвідповідальних» антивакцинаторів, а натомість заохотити усіх щеплених громадян.

Окрім цього, Сербія не виплачуватиме «лікарняні» тим, хто відмовилися від щеплення, а згодом захворів.

Водночас влада американського штату Нью-Джерсі розпочала кампанію «Укол і пиво» (Shot and a Beer), яка дозволяє кожному 21-річному громадянину регіону отримати безкоштовне пиво за вакцинацію. Таку інформацію оприлюднив на власній Твіттер-сторінці губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

За його словами, 11 пабів нададуть кухоль напою в обмін на довідку про вакцинацію. Таким чином у штаті хочуть до 30 червня провакцинувати 4,7 млн осіб (нині отримали щеплення 3,3 млн).