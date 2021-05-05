COVID-вакцинацию в мире поощряют — пиво или 30 долл. за укол

https://racurs.ua/n154208-covid-vakcinaciu-v-mire-pooschryaut-pivo-ili-30-doll-za-ukol.html

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Вакцинацию против коронавируса в разных странах мира оригинально решили популяризировать власти, в том числе и поощряя граждан, которые не спешат делать прививки. Например, в США за укол вакциной против COVID-19 можно получить кружку пива, а в Сербии — 30 долл.

Официальный Белград решил за каждую прививку выплачивать по 30 долл. Об этом во время эфира на телеканале Pink заявил президент страны Александр Вучич.

Для получения 3 тыс. сербских динаров (эквивалент 30 долл.) граждане должны сделать прививки до 30 мая. Это предложение является актуальным для тех, кому исполнилось 16 лет.

По словам Вучича, власти решили не дискриминировать «эгоистических и безответственных» антивакцинаторив, а взамен поощрить всех привитых граждан.

Кроме этого, Сербия не будет выплачивать «больничные» тем, кто отказался от прививки, а потом заболел.

В то же время власти американского штата Нью-Джерси начали кампанию «Укол и пиво» (Shot and a Beer), которая позволяет каждому 21-летнему гражданину получить бесплатное пиво за вакцинацию. Такую информацию обнародовал на своей Твиттер-страничке губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

По его словам, 11 пабов предоставят кружку напитка в обмен на справку о вакцинации. Таким образом в штате хотят до 30 июня провакцинировать 4,7 млн человек (уже получили прививки 3,3 млн).