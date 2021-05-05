Вакцинацию ко Дню независимости пообещал украинцам Зеленский

https://racurs.ua/n154203-vakcinaciu-ko-dnu-nezavisimosti-poobeschal-ukraincam-zelenskiy.html

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Ускорить вакцинацию от коронавируса «под День независимости» пообещал гражданам президент Украины Владимир Зеленский.

По итогам традиционного COVID-совещания на Банковой пресс-служба главы государства доложила, что «ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину».

Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это — единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией, — цитирует Банковая президента.

Премьер Денис Шмыгаль сегодня отчитался о вакцинации в Украине уже более 759 тыс. человек и заверил, что есть возможность за сутки прививать 80−100 тыс. граждан.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать 400−500 тыс. человек в сутки при наличии вакцины. В Украине работают 11 тыс. кабинетов прививки.

Зеленский обязал Кабмин усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.