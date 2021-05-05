Дату падения китайской ракеты назвал Пентагон

https://racurs.ua/n154202-datu-padeniya-kitayskoy-rakety-nazval-pentagon.html

Ракурс

Вероятную дату падения китайской ракеты Long March 5B весом 21 тонну назвал Пентагон — в оборонном ведомстве США отметили, что ракета может войти в атмосферу Земли ориентировочно 8−10 мая.

Вместе с тем, в Пентагоне сообщили, что точную дату вхождения неконтролируемой ракеты «невозможно определить до нескольких часов непосредственно до события». Представитель правительства США назвал ожидаемой датой падения ракеты эту субботу (8 мая). 30-метровая ракета движется над Землей со скоростью 6,5 км/сек, пишет Daily Mail.

Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она осуществит кругосветное путешествие 30 раз, — заявил астрофизик из астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

По словам ученого, беспокоиться не стоит, поскольку «риск любого ущерба или того, что обломки заденут людей, достаточно мал».

Напомним, 3 мая «Ракурс» сообщал, что Китай потерял контроль над ракетой-носителем «Чанчжэн-5B» (Long March 5b). Эксперты прогнозируют, что обломки ракеты могут приземлиться в диапазоне севернее от Нью-Йорка, Мадрида, Пекина и южнее Чили и Веллингтона в Новой Зеландии. Точное место ее падения специалисты тогда назвать не могли, поскольку продолжался анализ траектории движения объекта.

Китай запустил свою ракету 29 апреля, чтобы доставить первый модуль «Гармония небес» для своей будущей космической станции. Впоследствии инженеры обнаружили, что основная ступень ракеты медленно и неконтролируемо движется к Земле. Изначально «Чанчжэн-5B» должна была приземлиться в заранее подготовленном месте в океане. Когда ступень ракеты падает на Землю, большая ее часть может сгореть в атмосфере, за исключением крупных обломков. Части китайской ракеты могут стать одними из крупнейших космических обломков, рухнувших на Землю.

«Чанчжэн-5B» — ракета-носитель Китая с 10 двигателями, работающими на жидком водороде и керосине. В конце апреля она вывела на орбиту базовый модуль национальной космической станции «Тяньхэ». Пекин запуск, который производился на космодроме Вэньчан на острове Хайнань, назвал успешным.

Источник: Daily Mail.