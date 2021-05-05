Чиновник. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154201-soslatsya-na-karantin-ne-vyydet-chinovnikov-pristrunyat-novym-zakonom.html

Ракурс

Карантин в Украине из-за коронавируса больше не будет влиять на предоставление административных услуг.

В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект № 5454, предусматривающий изменения в сфере предоставления админуслуг во время карантина.



Законопроект нацелен на улучшение работы чиновников, которые в последнее время все чаще начали задерживать сроки предоставления админуслуг, ссылаясь на карантин. Причиной стало то, что в прошлом марте был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», согласно которому сроки обращения за получением админуслуг и сроки их предоставления останавливаются на время карантина.

Народные депутаты предлагают немного откорректировать нормы данного закона, установив, что объявление карантина является основанием для остановки сроков для обращения за получением административных услуг. При этом карантин не может быть основанием для остановки сроков их предоставления. Таким образом, все услуги будут предоставляться гражданам своевременно, несмотря на внедренные карантинные ограничения.

Источник: Ракурс