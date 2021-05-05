Что известно о COVID-паспортах, которые вводит ЕС, фото: Global Look Press

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Евросоюз планирует ввести COVID-паспорта уже в начале лета. Запуск «зеленого» пропуска позволит странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

В понедельник, 4 мая, страны G20 поддержали введение COVID-паспортов для туристов. Ранее до этого Европарламент принял решение о формате этих документов и правилах их получения.

Каким будет паспорт вакцинации

СOVID-сертификат в ЕС будут выдавать не только после прохождения вакцинации от коронавируса. В документе может быть указано, что человек был полностью вакцинирован, или имеет иммунитет после болезни или недавно получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Для владельцев COVID-паспортов отменяют требования о самоизоляции или тестировании на коронавирус.

Срок действия паспорта — не более 12 месяцев. Он не будет иметь функции проездного документа.

Когда в ЕС запустят ковид-паспорта

«Зеленый» пропуск начнет действовать в Европе во второй половине июня.

При этом Италия вводит свой национальный сертификат, который запустит уже в середине мая. Об этом сообщил итальянский премьер Марио Драги на конференции министров туризма стран G20.

Также в мае начнется тестовое использования ковид-паспортов еще в шести странах: Греции, Испании, Мальте, Болгарии, Эстонии и Люксембурге.

Украинский COVID-паспорт

Президент Владимир Зеленский в марте заявил о необходимости разработки системы ковид-паспортизации для украинцев.

В середине апреля стало известно, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского COVID-сертификатов. Это позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе.

В Госпогранслужбы Украины готовятся к внедрению паспортов вакцинации, отслеживая тенденции в Европе.

Напомним, Евросоюз меняет правила для иностранных туристов.