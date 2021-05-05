ЕС меняет правила для иностранных туристов, фото: epravda

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В Евросоюзе собираются ослабить карантин для иностранцев, желающих приехать в европейские страны с туристической целью.

Во вторник, 4 мая, Еврокомиссия подтвердила планы изменить правила въезда в ЕС для иностранных туристов. Об этом сообщает «ВВС Украина».

Пришло время оживить европейскую индустрию туризма и восстановить — безопасно — международную дружбу, — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По новым правилам, въезжать в страны Евросоюза позволят туристам, которые сделали одну из прививок, одобренных ЕС. При этом, вакцинацию они должны пройти как минимум за две недели до поездки.

Сейчас ВОЗ одобрила четыре вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и Janssen / Johnson & Johnson. В ближайшее время ожидается одобрение китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, которые проходят проверку на соответствие европейским стандартам.

Также позволят путешествовать с родителями детям без прививок, но при условии, что их анализ на коронавирус будет отрицательным.

Кроме того, туристам из стран, где число заражений не превышает 100 на 100 тыс., также можно будет приезжать в ЕС. Им нужно будет только предоставить отрицательный тест на коронавирус и придерживаться карантина.

Что касается граждан Евросоюза и тех, кто постоянно там проживает, правила не меняются.

Обсуждаемые рекомендации касаются всех стран-членов ЕС, за исключением Ирландии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, а также Швейцарии.

В конце мая туристы смогут беспрепятственно посещать Италию. Об этом объявил премьер страны Италии Марио Драги на саммите министров по делам туризма стран Большой двадцатки.

Пора заказывать отпуск в Италии! — заявил Драги, пообещав опубликовать перечень «простых и четких правил» обеспечение безопасности туристов.

Как известно, Италия очень сильно пострадала от пандемии. Здесь наибольшее количество человеческих жертв в ЕС — более 120 тыс.

Драги надеется, что введение Евросоюзом так называемой зеленой карты с середины июня облегчит доступ туристов в Италию. Эта карта будет выдаваться тем, кто вакцинировался, имеет отрицательный тест или имеет иммунитет от коронавируса.

Источник: «ВВС Украина»