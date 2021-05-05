ЄС змінює правила для іноземних туристів, фото: epravda

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В Євросоюзі збираються ослабити карантинні обмеження для іноземців, які бажають приїхати в європейські країни з туристичною метою.

У вівторок, 4 травня, Єврокомісія підтвердила плани змінити правила в’їзду в ЄС для іноземних туристів. Про це повідомляє «BBC Україна».

Прийшов час оживити європейську індустрію туризму і відновити — безпечно — міжнародну дружбу, — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За новими правилами, в’їжджати до країн Євросоюзу дозволять туристам, які зробили одне з щеплень, схвалених ЄС. При цьому, вакцинацію вони повинні пройти як мінімум за два тижні до поїздки.

Наразі ВООЗ схвалив чотири вакцини: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca і Janssen/Johnson&Johnson. Найближчим часом очікується схвалення китайських вакцин Sinopharm і Sinovac, які зараз проходять перевірку на відповідність європейським стандартам.

Також дозволять подорожувати з батьками дітям без щеплень, але за умови, що їхній аналіз на коронавірус буде негативним.

Крім того, туристам з країн, де число заражень не перевищує 100 на 100 тис., також можна буде приїжджати в ЄС. Їм потрібно буде лише надати негативний тест на коронавірус та дотримуватись карантину.

Щодо громадян Євросоюзу і тих, хто постійно там проживає, правила не змінюються.

Обговорювані рекомендації стосуються всіх країн-членів ЄС, за винятком Ірландії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну, а також Швейцарії.

В кінці травня туристи зможуть безперешкодно відвідувати Італію. Про це оголосив прем'єр країни Італії Маріо Драгі на саміті міністрів у справах туризму країн Великої двадцятки.

Пора замовляти відпустку в Італії! — заявив Драгі, пообіцявши опублікувати перелік «простих і чітких правил» для туристів.

Як відомо, Італія дуже сильно постраждала від пандемії. Тут найбільше людських жертв в ЄС — понад 120 тис.

Драгі сподівається, що запровадження Євросоюзом так званої зеленої карти з середини червня полегшить доступ туристів до Італії. Ця карта буде видаватися тим, хто вакцинувався, має негативний тест або має імунітет від коронавірусу.

Джерело: «BBC Україна»