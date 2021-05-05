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Коронавирус в Украине. Фото: Istock

На выход из «красной» зоны шагают еще четыре области (ИНФОГРАФИКА)

5 мая 2021, 10:39
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Коронавирус в Украине пошел на спад после мощной волны заболеваемости. Сейчас в стране не осталось ни одного региона, где был бы превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Ситуация стабилизировалась сразу в шести регионах. Еще одна область вышла из «красной» зоны карантина. Об этом сообщает Минздрав.

Карантинное зонирование. Фото: МинздравТак, отныне Житомирская область перешла из «красной» зоны карантина в «желтую». В области снимаются жесткие ограничения и поезда смогут высаживать и брать пассажиров.

Следующими «выходцами» из «красной» зоны карантина могут стать следующие регионы:

  • Запорожская область
  • Полтавская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область.

Также в «красной» зоне пока остаются Сумская, Харьковская и Черкасская области. В «оранжевой» зоне на сегодняшний день находятся восемь областей, а в «желтой» — 10 и город Киев.


Напомним, ранее мы сообщали, что «красную» зону карантина, введенную для противодействия распространению коронавирусной инфекции, с 5 мая покидает Житомирская область.

Источник: Минздрав


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