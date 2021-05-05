Коронавирус в Украине. Фото: Istock

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Коронавирус в Украине пошел на спад после мощной волны заболеваемости. Сейчас в стране не осталось ни одного региона, где был бы превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Ситуация стабилизировалась сразу в шести регионах. Еще одна область вышла из «красной» зоны карантина. Об этом сообщает Минздрав.



Так, отныне Житомирская область перешла из «красной» зоны карантина в «желтую». В области снимаются жесткие ограничения и поезда смогут высаживать и брать пассажиров.

Следующими «выходцами» из «красной» зоны карантина могут стать следующие регионы:

Запорожская область

Полтавская область

Хмельницкая область

Черниговская область.

Также в «красной» зоне пока остаются Сумская, Харьковская и Черкасская области. В «оранжевой» зоне на сегодняшний день находятся восемь областей, а в «желтой» — 10 и город Киев.

Напомним, ранее мы сообщали, что «красную» зону карантина, введенную для противодействия распространению коронавирусной инфекции, с 5 мая покидает Житомирская область.

Источник: Минздрав