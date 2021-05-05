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Ракурс
Юноша с мачете убил трех малышей и воспитателей детсада в Бразилии

Юноша с мачете убил трех малышей и воспитателей детсада в Бразилии (ФОТО)

5 мая 2021, 10:33
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Нападение на детсад произошло в Бразилии — 18-летний юноша с мачете в руках атаковал помещение детского сада, в котором на тот момент находилось несколько десятков детей. Жертвами жестокого нападения стали три годовалых малыша и две воспитательницы.

Инцидент произошел во вторник утром в центре дневного пребывания детей Aquarela в Санта-Катарине. Возраст погибших женщин составляет 20 и 30 лет, пишет Daily Mail.

После нападения подозреваемый подросток нанес себе тяжелые ранения, его доставили в местную больницу, где он находится под надзором полиции. Известно, что воспитательницы детсада смогли забрать часть детей в раздевалку и помешали злоумышленнику зайти внутрь.

Подозреваемого обнаружили в закрытой комнате с двумя детьми и одной из воспитательниц. Все они были мертвыми. Годовалого мальчика доставили в больницу, он перенес операцию. Ему были нанесены удары в живот, лицо, легкие.


Мотивы нападения пока неизвестны.

Источник: Daily Mail

Источник: Ракурс


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