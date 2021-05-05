Юноша с мачете убил трех малышей и воспитателей детсада в Бразилии (ФОТО)

Юноша с мачете убил трех малышей и воспитателей детсада в Бразилии

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Ракурс

Нападение на детсад произошло в Бразилии — 18-летний юноша с мачете в руках атаковал помещение детского сада, в котором на тот момент находилось несколько десятков детей. Жертвами жестокого нападения стали три годовалых малыша и две воспитательницы.

Инцидент произошел во вторник утром в центре дневного пребывания детей Aquarela в Санта-Катарине. Возраст погибших женщин составляет 20 и 30 лет, пишет Daily Mail.

После нападения подозреваемый подросток нанес себе тяжелые ранения, его доставили в местную больницу, где он находится под надзором полиции. Известно, что воспитательницы детсада смогли забрать часть детей в раздевалку и помешали злоумышленнику зайти внутрь.

Подозреваемого обнаружили в закрытой комнате с двумя детьми и одной из воспитательниц. Все они были мертвыми. Годовалого мальчика доставили в больницу, он перенес операцию. Ему были нанесены удары в живот, лицо, легкие.

Мотивы нападения пока неизвестны.

Источник: Daily Mail