Юнак з мачете вбив трьох малюків і вихователів дитсадка у Бразилії

https://racurs.ua/ua/n154180-unak-z-machete-vbyv-troh-malukiv-i-vyhovateliv-dytsadka-v-brazyliyi-foto.html

Ракурс

Напад на дитсадок стався у Бразилії — 18-річний юнак з мачете у руках атакував приміщення дитячого садочка, в якому на той момент перебувало кілька десятків дітей. Жертвами жорстокого нападу стали троє однорічних малюків та двоє виховательок.

Інцидент стався у вівторок вранці у центрі денного перебування дітей Aquarela у Санта-Катаріні. Вік загиблих жінок становить 20 та 30 років, пише Daily Mail.

Після нападу підозрюваний підліток завдав собі важких поранень, його доставили до місцевої лікарні, де він перебуває під наглядом поліції. Відомо, що працівниці дитсадка змогли забрати частину дітей до роздягальні та перешкодили зловмисникові зайти всередину.

Підозрюваного виявили у зачиненій кімнаті з двома дітьми та однією з виховательок. Усі вони були мертвими. Однорічного хлопчика доставили до лікарні, він переніс операцію. Йому було завдано ударів у живіт, обличчя, легені.

Мотиви нападу поки невідомі.

Джерело: Daily Mail