Гамачек. Фото: ЗН

https://racurs.ua/ua/n154179-obminyaty-rozsliduvannya-za-uchastu-gru-rf-na-suputnyk-hotila-chehiya-zmi.html

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Розслідування вибухів в Чехії на складах у Врбетіце готувалися відстрочити заради отримання російської вакцини «Супутник V».

Таку ідею нібито запропонував перший віце-прем'єр Чехії, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек. Про це повідомляє чеське видання Seznam Zprávy з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Гамачек озвучив свій план 15 квітня — напередодні оприлюднення інформації про причетність ГРУ РФ до вибухів у Врбетіце — під час зустрічі у своєму робочому кабінеті в Міністерстві внутрішніх справ. На зустрічі були присутні посол Чехії в Росії Вітєзслав Півонька, директор Управління зовнішніх зв’язків та інформації Марек Шімандл, директор військової розвідки Ян Бероун і начальник поліції Ян Швейдар. Пізніше до них приєднався генпрокурор Павло Земан. Вони підтвердили факт такої зустрічі та своєї участі в ній, однак зміст бесіди коментувати відмовилися.

Відомо, що Гамачек повідомив учасникам зустрічі справжні плани своєї поїздки в Москву. Всі присутні вже знали про висновки слідства у справі про вибухи. План Гамачека полягав у тому, щоб запропонувати Росії угоду — розслідування справи в Чехії буде відкладено, а в обмін Росія надасть мільйон доз «Супутника V» Чехії. Водночас президент РФ Володимир Путін зустрінеться Джо Байденом в Празі.

Коли Гамачек озвучив свій план, «присутні вжахнулися», повідомляє видання. Вони відмовили його від цієї ідеї. Першого віце-прем'єра зустрів підтримкою тільки посол Півонька, але він також змінив свою думку після впливу керівників поліції та спецслужб. Сам Гамачек спростовує інформацію про зміст зустрічі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибухи на складах в Чехії могли бути частиною довгострокової операції російського ГРУ проти України. Журналісти-розслідувачі Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і Respekt встановили, що росіяни намагалися позбавити Україну можливості купувати зброю і боєприпаси в Чехії для захисту від російських військ.

Джерело: Seznam Zprávy