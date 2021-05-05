Гамачек. Фото: ЗН

https://racurs.ua/n154179-obmenyat-rassledovanie-s-uchastiem-gru-rf-na-sputnik-hotela-chehiya-smi.html

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Расследование взрывов в Чехии на складах во Врбетице готовились отсрочить ради получения российской вакцины «Спутник V».

Такую идею якобы предложил первый вице-премьер Чехии, министр внутренних дел Ян Гамачек. Об этом сообщает чешское издание Seznam Zprávy со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Гамачек озвучил свой план 15 апреля — накануне обнародования информации о причастности ГРУ РФ ко взрывам во Врбетице — во время встречи в его рабочем кабинете в Министерстве внутренних дел. На встрече присутствовали посол Чехии в России Витезслав Пивонька, директор Управления внешних связей и информации Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун и начальник полиции Ян Швейдар. Позже к ним присоединился генпрокурор Павел Земан. Они подтвердили факт такой встречи и своего участия в ней, однако содержание беседы комментировать отказались.

Известно, что Гамачек сообщил участникам встречи настоящие планы своей поездки в Москву. Все присутствующие уже знали о выводах следствия по делу о взрывах. План Гамачека состоял в том, чтобы предложить России сделку — расследование дела в Чехии будет отложено, а в обмен Россия предоставит миллион доз «Спутника V» Чехии. В то же время президент РФ Владимир Путин встретится Джо Байденом в Праге.

Когда Гамачек озвучил свой план, «присутствующие пришли в ужас», сообщает издание. Они отговорили его от этой идеи. Первого вице-премьера встретил поддержкой только посол Пивонька, но он также изменил свое мнение по настоянию руководителей полиции и спецслужб. Сам Гамачек опровергает информацию о содержании встречи.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрывы на складах в Чехии могли быть частью долгосрочной операции российского ГРУ против Украины. Журналисты-расследователи Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt установили, что россияне пытались лишить Украину возможности приобретать оружие и боеприпасы в Чехии для защиты от российских войск.

Источник: Seznam Zprávy