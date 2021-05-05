На вихід із «червоної» зони крокують ще чотири області (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n154181-na-vyhid-iz-chervonoyi-zony-krokuut-sche-chotyry-oblasti-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні пішов на спад після потужної хвилі захворюваності. Наразі в країні не залишилося жодного регіону, де був би перевищений показник госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом.
Ситуація стабілізувалася одразу в шести регіонах. Ще одна область вийшла з «червоною» зони карантину. Про це повідомляє МОЗ.
Так, відсьогодні Житомирська область перейшла з «червоної» зони карантину до «жовтої». В області знімаються жорсткі обмеження й потяги зможуть висаджувати та брати пасажирів.
Наступними «вихідцями» з «червоної» зони карантинних обмежень можуть стати такі регіони:
- Запорізька область;
- Полтавська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область.
Також у «червоній» зоні поки залишаються Сумська, Харківська та Черкаська області. У «помаранчевої» зоні на сьогодні перебувають вісім областей, а в «жовтій» — 10 та місто Київ.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червону» зону карантинних обмежень, запроваджених задля протидії поширенню коронавірусної інфекції, з 5 травня покидає Житомирська область.
Джерело: МОЗ