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Коронавірус в Україні. Фото: Istock

На вихід із «червоної» зони крокують ще чотири області (ІНФОГРАФІКА)

5 тра 2021, 10:39
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Коронавірус в Україні пішов на спад після потужної хвилі захворюваності. Наразі в країні не залишилося жодного регіону, де був би перевищений показник госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом.

Ситуація стабілізувалася одразу в шести регіонах. Ще одна область вийшла з «червоною» зони карантину. Про це повідомляє МОЗ.

Карантинне зонування. Інфографіка: МОЗ

Так, відсьогодні Житомирська область перейшла з «червоної» зони карантину до «жовтої». В області знімаються жорсткі обмеження й потяги зможуть висаджувати та брати пасажирів.

Наступними «вихідцями» з «червоної» зони карантинних обмежень можуть стати такі регіони:

  • Запорізька область;
  • Полтавська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область.

Також у «червоній» зоні поки залишаються Сумська, Харківська та Черкаська області. У «помаранчевої» зоні на сьогодні перебувають вісім областей, а в «жовтій» — 10 та місто Київ.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червону» зону карантинних обмежень, запроваджених задля протидії поширенню коронавірусної інфекції, з 5 травня покидає Житомирська область.

Джерело: МОЗ


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