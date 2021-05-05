Коронавірус в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154181-na-vyhid-iz-chervonoyi-zony-krokuut-sche-chotyry-oblasti-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні пішов на спад після потужної хвилі захворюваності. Наразі в країні не залишилося жодного регіону, де був би перевищений показник госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом.

Ситуація стабілізувалася одразу в шести регіонах. Ще одна область вийшла з «червоною» зони карантину. Про це повідомляє МОЗ.





Так, відсьогодні Житомирська область перейшла з «червоної» зони карантину до «жовтої». В області знімаються жорсткі обмеження й потяги зможуть висаджувати та брати пасажирів.

Наступними «вихідцями» з «червоної» зони карантинних обмежень можуть стати такі регіони:

Запорізька область;

Полтавська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область.

Також у «червоній» зоні поки залишаються Сумська, Харківська та Черкаська області. У «помаранчевої» зоні на сьогодні перебувають вісім областей, а в «жовтій» — 10 та місто Київ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червону» зону карантинних обмежень, запроваджених задля протидії поширенню коронавірусної інфекції, з 5 травня покидає Житомирська область.

Джерело: МОЗ