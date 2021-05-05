Цены на алкоголь резко вырастут в летний сезон

Алкоголь. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154199-ceny-na-alkogol-rezko-vyrastut-v-letniy-sezon.html

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Цены на алкоголь могут внезапно вырасти. Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены — сейчас уже готовится проект соответствующего постановления.

Причиной для роста цен на алкогольную продукцию называют рост цен на сырье, энергоносители и расходы на оплату труда по сравнению с 2018 годом, когда были установлены минимальные оптово-отпускные розничные цены. Соответствующие документы опубликованы на сайте ведомства.

Так, предлагается повысить минимальные розничные цены на такие напитки:

водку и ликеро-водочные изделия — на 6,2%;

виски, ром и джин — на 5,9%;

коньяк и бренди — на 5,5%;

винодельческую продукцию, сидр, перри (содержание спирта не более 8 5%);

вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов — от 8,2 до 34,2%.

При этом цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не изменятся.

Напомним, ранее мы сообщали, что минимальная розничная цена на игристые и газированные вина производства Украины в результате решения Кабинета министров выросла с 89 грн до 109 грн за бутылку 0,7−0,75 л.

Источник: пресс-служба Минэкономразвития