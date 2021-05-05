Рейтинг партий - «Слуга народа» вышла в плюс, еще три сильно просели

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Ракурс

Рейтинг партий продолжает возглавлять политсила Владимира Зеленского «Слуга народа». Согласно данным опроса, проведенного 16−22 апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС), «Слугу народа» поддерживают 14,5% среди всех респондентов, что составляет 21,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором.

На втором месте — «Европейская солидарность», которую поддерживают 12% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился с выбором. Третье-четвертое места делят ОПЗЖ (8,3% и 12,2%) и «Батькивщина» (7% и 10,2%), — отметили социологи.

В КМИС добавили, что разница в поддержке ОПЗЖ и «Батькивщины» — в пределах статистической погрешности. Преодолела бы проходной барьер также партия «Сила и Честь» (5,2% и 7,6%).

Приближаются к преодолению проходного барьера Радикальная партия Ляшко, «Украинская стратегия Гройсмана» и «Гражданская позиция».

В то же время рейтинг ОПЗЖ просел на 4,6%, «Батькивщины» — на 3%, «Голоса» — на 2,1%. В случае «ЕС» рейтинг не изменился по сравнению с февралем.

Напомним, КМИС опросил 2 тыс. совершеннолетних респондентов из всех областей Украины методом телефонных интервью.