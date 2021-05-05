Рейтинг партій — «Слуга народу» вийшла в плюс, ще три значно просіли

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Рейтинг партій продовжує очолювати політсила Володимира Зеленського «Слуга народу». Згідно з даними опитування, проведеного 16−22 квітня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), «Слугу народу» підтримують 14,5% серед усіх респондентів, що становить 21,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором.

На другому місці — «Європейська солідарність», яку підтримують 12% серед усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився з вибором. Третє-четверте місця ділять ОПЗЖ (8,3% і 12,2%) та «Батьківщина» (7% і 10,2%), — зазначили соціологи.

У КМІС додали, різниця в підтримці ОПЗЖ та «Батьківщини» — у межах статистичної похибки. Подолала б прохідний бар'єр також партія «Сила і Честь» (5,2% і 7,6%).

Наближаються до подолання прохідного бар'єру Радикальна партія Ляшка, «Українська стратегія Гройсмана» та «Громадянська позиція».

Водночас рейтинг ОПЗЖ просів на 4,6%, «Батьківщини» на 3%, «Голосу» — на 2,1%. У випадку «ЄС» рейтинг не змінився порівняно з лютим.

Нагадаємо, КМІС опитав 2 тис. повнолітніх респондентів з усіх областей України методом телефонних інтерв’ю.