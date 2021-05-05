Ціни на алкоголь шалено підскочать під літній сезон

Алкоголь. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154199-ciny-na-alkogol-shaleno-pidskochat-pid-litniy-sezon.html

Ракурс

Ціни на алкоголь можуть раптово вирости. Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни — наразі вже готується проект відповідної постанови.

Причиною для зростання цін на алкогольну продукцію називають зростання цін на сировину, енергоносії та витрати на оплату праці у порівнянні з 2018 роком, коли були встановлені мінімальні оптово-відпускні роздрібні ціни. Відповідні документи опубліковані на сайті відомства.

Так, пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на такі напої:

горілку та лікеро-горілчані вироби — на 6,2%;

віскі, ром і джин — на 5,9%;

коньяк і бренді — на 5,5%;

виноробну продукцію, сидр, перрі (вміст спирту не більше 8,5%);

вермути та виноградні вина з додаванням екстрактів — від 8,2 до 34,2%/

При цьому ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина і газовані винні напої не змінюються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мінімальна роздрібна ціна на ігристі та газовані вина виробництва України внаслідок рішення Кабінету міністрів зросла з 89 грн до 109 грн за пляшку 0,7−0,75 л.

Джерело: прес-служба Мінекономрозвитку