COVID-паспорт — ЄС повідомив дату запровадження та умови отриманняhttps://racurs.ua/ua/n154200-covid-pasport-koly-pochne-diyaty-v-ies-ta-chy-otrymaut-yogo-ukrayinci.htmlРакурс
Євросоюз планує запровадити COVID-паспорти вже на початку літа. Запуск «зеленої» перепустки дасть можливість країнам відкрити кордони та відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.
У понеділок, 4 травня, країни G20 підтримали запровадження COVID-паспортів для туристів. До цього Європарламент прийняв рішення про формат цих документів і правила їхнього отримання.
Яким буде паспорт вакцинації
СOVID-сертифікат в ЄС будуть видавати не тільки після проходження вакцинації від коронавірусу. У документі може бути вказано, що людина була повністю вакцинована, або має імунітет після хвороби, або нещодавно отримала негативний результат ПЛР-тесту.
Для власників COVID-паспортів скасовують вимоги про самоізоляцію чи тестування на коронавірус.
Термін дії паспорта — не більше 12 місяців. Він не буде мати функцій проїзного документа.
Коли в ЄС запустять ковід-паспорти
«Зелена» перепустка почне діяти в Європі в другій половині червня.
При цьому Італія запроваджує свій національний сертифікат, який запустить вже в середині травня. Про це повідомив італійський прем'єр Маріо Драгі під час конференції міністрів туризму країн G20.
Також в травні почнеться тестове використання ковід-паспортів ще в шести країнах: Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембурзі.
Український COVID-паспорт
Президент Володимир Зеленський в березні заявив про необхідність розробки системи ковід-паспортизації для українців.
В середині квітня стало відомо, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського і європейського COVID-сертифікатів. Це дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою.
У Держприкордонслужбі України готуються до впровадження паспортів вакцинації, відстежуючи тенденції в Європі.
Нагадаємо, Євросоюз змінює правила для іноземних туристів.