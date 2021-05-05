Що відомо про COVID-паспорти, які запроваджує ЄС, фото: Global Look Press

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Євросоюз планує запровадити COVID-паспорти вже на початку літа. Запуск «зеленої» перепустки дасть можливість країнам відкрити кордони та відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.

У понеділок, 4 травня, країни G20 підтримали запровадження COVID-паспортів для туристів. До цього Європарламент прийняв рішення про формат цих документів і правила їхнього отримання.

Яким буде паспорт вакцинації

СOVID-сертифікат в ЄС будуть видавати не тільки після проходження вакцинації від коронавірусу. У документі може бути вказано, що людина була повністю вакцинована, або має імунітет після хвороби, або нещодавно отримала негативний результат ПЛР-тесту.

Для власників COVID-паспортів скасовують вимоги про самоізоляцію чи тестування на коронавірус.

Термін дії паспорта — не більше 12 місяців. Він не буде мати функцій проїзного документа.

Коли в ЄС запустять ковід-паспорти

«Зелена» перепустка почне діяти в Європі в другій половині червня.

При цьому Італія запроваджує свій національний сертифікат, який запустить вже в середині травня. Про це повідомив італійський прем'єр Маріо Драгі під час конференції міністрів туризму країн G20.

Також в травні почнеться тестове використання ковід-паспортів ще в шести країнах: Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембурзі.

Український COVID-паспорт

Президент Володимир Зеленський в березні заявив про необхідність розробки системи ковід-паспортизації для українців.

В середині квітня стало відомо, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського і європейського COVID-сертифікатів. Це дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою.

У Держприкордонслужбі України готуються до впровадження паспортів вакцинації, відстежуючи тенденції в Європі.

Нагадаємо, Євросоюз змінює правила для іноземних туристів.