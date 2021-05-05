Чиновник. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154201-poslatysya-na-karantyn-ne-vyyde-chynovnykiv-prystrunyat-novym-zakonom.html

Ракурс

Карантин в Україні через коронавірус більше не впливатиме на надання адміністративних послуг.

У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект № 5454, який передбачає зміни у сфері надання адмінпослуг під час карантину.

Законопроект націлений на поліпшення роботи чиновників, які останнім часом усе частіше почали затримувати терміни надання адмінпослуг, посилаючись на карантин. Причиною послугувало те, що минулого березня був ухвалений Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню й поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно з яким терміни звернення за отриманням адміністративних послуг та терміни їх надання зупиняються на час карантину.

Народні депутати пропонують трохи відкоригувати норми цього закону, встановивши, що оголошення карантину є підставою для зупинки термінів для звернення за отриманням адміністративних послуг. При цьому карантин не може бути підставою для зупинення термінів їх надання. Таким чином, усі послуги будуть надаватися громадянам своєчасно, попри запроваджені карантинні обмеження.

Джерело: Ракурс