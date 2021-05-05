Принц Филипп. Фото: Сплетник

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Ракурс

Принц Филипп, умерший супруг королевы Великобритании Елизаветы II, не имел сопутствующих заболеваний и травм, которые могли бы повлечь за собой внезапную смерть.

Официальной причиной его смерти назвали преклонный возраст. Об этом сообщает Telegraph.

Сообщается, что личный врач королевской семьи не нашел других заболеваний у 99-летнего принца Филиппа, однако незадолго до смерти муж британской королевы Елизаветы II перенес операцию на сердце.

Известно, что основную часть наследства принца Филиппа получит королева. В то же время пони и его любимую темно-зеленую карету унаследует 17-летняя Луиза Виндзор — дочь младшего сына Филиппа принца Эдварда. Сам Эдвард получит титул герцога Эдинбургского, который при жизни принадлежал его отцу, однако это произойдет лишь после смерти Елизаветы II.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. 17 апреля его временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее могилу, где уже покоятся ее родители.

Источник: Telegraph