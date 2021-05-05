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Ракурс
Пакеты с парашютами нашли на границе с Россией, фото — МВД

Пакеты с парашютами нашли на границе с Россией (ФОТО)

5 мая 2021, 15:10
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На границе с Россией украинские пограничники обнаружили четыре пакета с парашютами.

Сначала пограничники во время патрулирования государственной границы заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек — по украинской территории.

В эту точку немедленно вышла группа реагирования одного из подразделений пограничников.

На месте они нашли четыре сумки. В камышах неподалеку от государственной границы правоохранители обнаружили четыре парашюты, которые впоследствии передали полиции.

Пакеты с парашютами нашли на границе с Россией, фото - МВД

Досудебное расследование полиция начала по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Пакеты с парашютами нашли на границе с Россией, фото - МВД

В МВД не сообщили, на территории какой из приграничных областей обнаружили парашюты.


Под постом об этой новости на странице МВД в Фейсбук читатели начали предполагать происхождение парашютов в пограничной зоне.

Источник: Ракурс


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