Пакеты с парашютами нашли на границе с Россией, фото — МВД

https://racurs.ua/n154205-pakety-s-parashutami-nashli-na-granice-s-rossiey-foto.html

Ракурс

На границе с Россией украинские пограничники обнаружили четыре пакета с парашютами.

Сначала пограничники во время патрулирования государственной границы заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек — по украинской территории.

В эту точку немедленно вышла группа реагирования одного из подразделений пограничников.

На месте они нашли четыре сумки. В камышах неподалеку от государственной границы правоохранители обнаружили четыре парашюты, которые впоследствии передали полиции.

Досудебное расследование полиция начала по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

В МВД не сообщили, на территории какой из приграничных областей обнаружили парашюты.

Под постом об этой новости на странице МВД в Фейсбук читатели начали предполагать происхождение парашютов в пограничной зоне.