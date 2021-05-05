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Ракурс
Пакунки з парашутами знайшли на кордоні з Росією, фото — МВС

Пакунки з парашутами знайшли на кордоні з Росією (ФОТО)

5 тра 2021, 15:10
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На кордоні з Росією українські прикордонники виявили чотири пакунки з парашутами.

Спочатку охоронці кордону під час патрулювання державного рубежу помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна особа — українською територією.

У цю точку негайно вийшла група реагування одного з підрозділів прикордонників.

Пакунки з парашутами знайшли на кордоні з Росією, фото — МВС

На місці вони знайшли чотири сумки. В очереті неподалік від державного кордону правоохоронці виявили чотири парашути, які згодом передали поліції.

Досудове розслідування поліція розпочала ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

В МВС не повідомили, на території якої з прикордонних областей виявили парашути.

Пакунки з парашутами знайшли на кордоні з Росією, фото — МВС


Під постом про цю новину на сторінці МВС читачі почали припускати походження парашутів у прикордонній зоні.

Джерело: Ракурс


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