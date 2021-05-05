Чому не збивають “зальотні” вертольоти РФ, пояснили прикордонники

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Чому не збивають російські вертольоти, які порушують повітряний простір України й незаконно залітають на нашу територію, пояснив очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Гелікоптер залетів на відстань близько 50 м, перебував на нашій території менше однієї хвилини. Для того, щоб збити гелікоптер потрібен переносний зенітно-ракетний комплекс. В нас не всі прикордонні наряди мають це озброєння, — зазначив Дейнеко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Глава ДПСУ також заявив, що хотів би подивитися на «диванних воїнів» у разі початку Росією повномасштабної відкритої збройної агресії у відповідь на «брутально збитий бандерівцями гелікоптер, що втратив орієнтування і випадково залетів на 50 м».

У нас кордон з Росією не демаркований. А якщо наш військовослужбовець помилився? Це ж цілком можливо, так? Бо є людський фактор і кордон, нагадаю, не демаркований. А це могло бути провокацією, щоб розпочати війну. Хто б ніс цю відповідальність?, — запитав Дейнеко.

За його словами, прикордонники змушені вкрай виважено ставитися до своїх дій.

Кожен прикордонник, який виходить на охорону кордону, а особливо на російській ділянці, повинен мати залізну витримку. Про це я постійно кажу своїм підлеглим. Лише у разі 100% переконання, що на територію України зайшла бронетехніка, зайшов озброєний підрозділ збройних сил РФ, тоді ми застосовуємо зброю і знищуємо його, — Дейнеко гарантував знищення агресора за таких обставин.

Очільник Держприкордонслужби також прокоментував останній випадок з вертольотом:

Ми направили лист російським прикордонникам, проінформували керівництво ЗСУ… Позиція РФ завжди однакова — «их там нет» и «этого не было».

З його слів, торік не було жодного подібно випадку. Цьогоріч трапився один «заліт» у Сумській області і ще один — на Луганщині.

Нагадаємо, у березні трапився випадок порушення повітряного простору України — тоді гелікоптер РФ залетів на територію Сумської області.

Джерело: «РБК-Україна»