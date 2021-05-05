Казарма часів Першої світової війни відтанула в Альпах. Фото: Daily mail

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Ракурс

Глобальне потепління посприяло тому, що в Альпах відтанула казарма часів Першої світової війни.

Вона була розташована в печері на висоті 9 тис. метрів над рівнем моря й належала австро-угорським військам. Про це повідомляє Daily Mail.



Повідомляється, що військові, які проживали в цій казармі, воювали з італійськими військами — остання битва закінчилася в листопаді 1918 року. З того часу казарми, які були розташовані на перевалі Стельвио на горі Скорлуццо в Ломбардії, занурилися в лід.

Тепер же, через понад сто років, вченим уперше вдалося потрапити в приміщення через льодовик, що тане. Усередині вони виявили газети, консерви, солом’яні ліжка, одяг і ліхтарі, а також залишки тварин, з’їдених солдатами.





Уперше з 2015 року печеру вдалося повністю розчистити. Очікується, що вже у 2022 році реліквії з казарми виставлять у новому музеї в місті Борміо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління призведе до масових міграцій населення протягом наступних десятиліть. Перш за все такі міграції будуть викликані численними повенями, до яких приведуть зміни клімату.

Джерело: Daily mail