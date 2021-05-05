Казарма времен Первой мировой войны оттаяла в Альпах. Фото: Daily mail

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Ракурс

Глобальное потепление поспособствовало тому, что в Альпах оттаяла казарма времен Первой мировой войны.

Она была расположена в пещере на высоте 9 тыс. метров над уровнем моря и принадлежала австро-венгерским войскам. Об этом сообщает Daily Mail.





Сообщается, что военные, которые проживали в этой казарме, сражались с итальянскими войсками — последняя битва закончилась в ноябре 1918 года. С тех пор казармы, которые были расположены на перевале Стельвио на горе Скорлуццо в Ломбардии, погрузились в лед.





Теперь же, спустя более ста лет, ученым впервые удалось пройти в помещение из-за тающего ледника. Внутри они обнаружили газеты, консервы, соломенные кровати, одежду и фонари, а также останки животных, съеденных солдатами.







Впервые с 2015 года пещеру удалось полностью расчистить. Ожидается, что уже в 2022 году реликвии из казармы выставят в новом музее в городе Бормио.





Напомним, ранее мы сообщали, что глобальное потепление приведет к массовым миграциям населения в течение следующих десятилетий. Прежде всего такие миграции будут вызваны многочисленными наводнениями, к которым приведут изменения климата.

Источник: Daily mail