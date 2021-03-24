Глобальное потепление заставит людей мигрировать, но не из-за слишком жаркого климата

Глобальное потепление заставит многих людей мигрировать, фото: «Радио Азаттык»

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Глобальное потепление приведет к массовым миграциям населения в течение следующих десятилетий.

Прежде всего такие миграции будут вызваны многочисленными наводнениями, к которым приведут изменения климата. Об этом говорится в статье, опубликованной в Environmental Research Letters.

Каждый год миллионы людей во всем мире оставляют дома из-за катастроф, связанных с климатом. Наводнения рек отвечают за значительную часть этих миграции, — говорится в статье.

Отмечается, что с 2008 года катастрофы, вызванные стихийными бедствиями, привели к миграции 288 млн человек, что втрое больше, чем количество людей, которым пришлось мигрировать в результате войн, конфликтов и насилия.

Около половины миграций из-за катастроф приходится на наводнения.

Только наводнения вызвали миграций на 63% больше, чем конфликты и насилие, — отмечают ученые. — Миграции могут быть и короткими, например, предохранительная эвакуация перед надвигающимся потоком. И все же, если есть значительные повреждения домов и инфраструктуры, отселение может затянуться.

По мнению ученых, глобальное потепление повлияет на гидрологический цикл. К тому же, будущие сценарии социально-экономического развития предполагают существенный рост населения в ряде районов, которые уже сегодня сталкиваются с необходимостью перемещать население за стихийных бедствий.

Исследование международной группы ученых из Швейцарии, Германии и Нидерландов показало:

если изменения климата будут происходить в соответствии с Парижским соглашением, а численность населения останется на нынешнем уровне, миграции людей из зон наводнений будут расти примерно на 50% на каждый градус повышения температуры на планете;

если учесть также ожидания по росту населения — риск миграций к концу столетия вырастет на 350%.

Напомним, по мнению ученых, глобальное потепление неравномерно изменит положение тропического пояса Земли.