Глобальне потепління змусить людей мігрувати, але не через надто жаркий клімат

Глобальне потепління змусить багатьох людей мігрувати, фото: «Радио Азаттык»

https://racurs.ua/ua/n152211-globalne-poteplinnya-zmusyt-ludey-migruvaty-ale-ne-cherez-nadto-jarkyy-klimat.html

Ракурс

Глобальне потепління призведе до масових міграцій населення протягом наступних десятиліть.

Передусім такі міграції будуть спричинені численними повенями, до яких призведуть зміни клімату. Про це йдеться у статті, опублікованій у Environmental Research Letters.

Щороку мільйони людей у ​​всьому світі залишають домівки через катастрофи, пов’язані з кліматом. Повені річок відповідають за значну частину цих міграції, — йдеться у статті.

Зазначається, що з 2008 року катастрофи, спричинені стихійними лихами, призвели до міграцій 288 млн людей, що втричі більше, ніж кількість людей, яким довелося мігрувати в результаті воєн, конфліктів та насильства.

Близько половина міграцій через катастрофи припадає на повені.

Лише повені спричинили міграцій на 63% більше, ніж конфлікти та насильство, — зазначають учені. — Міграції можуть бути і короткими, наприклад, запобіжна евакуація перед потоком, що насувається. І все ж, якщо є значні пошкодження будинків та інфраструктури, відселення може затягнутися.

На думку учених, глобальне потепління вплине на гідрологічний цикл. До того ж, майбутні сценарії соціально-економічного розвитку припускають істотне зростання населення в низці районів, які вже сьогодні стикаються з необхідністю переміщувати населення через стихійні лиха.

Дослідження міжнародної групи вчених зі Швейцарії, Німеччини та Нідерландів показало:

якщо зміни клімату відбуватимуться відповідно до Паризької угоди, а чисельність населення залишиться на нинішньому рівні, міграції людей із зон повеней зростатимуть приблизно на 50% на кожен градус підвищення температури на планеті;

якщо врахувати також очікування щодо зростання населення — ризик міграцій до кінця сторіччя зросте на 350%.

Нагадаємо, на думку вчених, глобальне потепління нерівномірно змінить положення тропічного поясу Землі.