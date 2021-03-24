Глобальне потепління змусить людей мігрувати, але не через надто жаркий клімат

Глобальне потепління змусить людей мігрувати, але не через надто жаркий кліматhttps://racurs.ua/ua/n152211-globalne-poteplinnya-zmusyt-ludey-migruvaty-ale-ne-cherez-nadto-jarkyy-klimat.htmlРакурс
Глобальне потепління призведе до масових міграцій населення протягом наступних десятиліть.
Передусім такі міграції будуть спричинені численними повенями, до яких призведуть зміни клімату. Про це йдеться у статті, опублікованій у Environmental Research Letters.
Щороку мільйони людей у всьому світі залишають домівки через катастрофи, пов’язані з кліматом. Повені річок відповідають за значну частину цих міграції, — йдеться у статті.
Зазначається, що з 2008 року катастрофи, спричинені стихійними лихами, призвели до міграцій 288 млн людей, що втричі більше, ніж кількість людей, яким довелося мігрувати в результаті воєн, конфліктів та насильства.
Близько половина міграцій через катастрофи припадає на повені.
Лише повені спричинили міграцій на 63% більше, ніж конфлікти та насильство, — зазначають учені. — Міграції можуть бути і короткими, наприклад, запобіжна евакуація перед потоком, що насувається. І все ж, якщо є значні пошкодження будинків та інфраструктури, відселення може затягнутися.
На думку учених, глобальне потепління вплине на гідрологічний цикл. До того ж, майбутні сценарії соціально-економічного розвитку припускають істотне зростання населення в низці районів, які вже сьогодні стикаються з необхідністю переміщувати населення через стихійні лиха.
Дослідження міжнародної групи вчених зі Швейцарії, Німеччини та Нідерландів показало:
- якщо зміни клімату відбуватимуться відповідно до Паризької угоди, а чисельність населення залишиться на нинішньому рівні, міграції людей із зон повеней зростатимуть приблизно на 50% на кожен градус підвищення температури на планеті;
- якщо врахувати також очікування щодо зростання населення — ризик міграцій до кінця сторіччя зросте на 350%.
Нагадаємо, на думку вчених, глобальне потепління нерівномірно змінить положення тропічного поясу Землі.