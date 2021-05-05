Женщина родила девять детей, на УЗИ насчитали лишь семь — новости мира

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Ракурс

Мамой девяти детей стала женщина в Африке — гражданка Мали, у которой во время УЗИ-обследования врачи увидели только семь малышей, родила девять — пять девочек и четыре мальчика. С малышами все в порядке, они «чувствуют себя хорошо» и находятся в больнице.

25-летняя Халима Сиссе родила детей в Марокко во вторник путям кесарево сечения. Ожидалось, что у нее родится семь детей. Такими были результаты УЗИ и в Мали и в Марокко. На этой неделе женщину самолетом доставили из Мали в Марокко, где врачи должны были убедиться, что дети родились благополучно. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения республики.

Как отметили в министерстве, 25-летняя Сиссе две недели пробыла в больнице Бамако, столице Мали, а затем по указу президента Ба Ндау была переведена в клинику в Марокко. После рождения детей министр здравоохранения Мали поздравила команду медиков обеих стран, которые вели беременность женщины.