Жінка народила дев’ятьох дітей, на УЗД нарахували лише сім

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Мамою дев’ятьох дітей стала жінка в Африці — громадянка Малі, у котрої під час УЗД-обстеження лікарі побачили лише семеро малюків, народила дев’ятьох — п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. З малюками все гаразд, вони «почуваються добре» і перебувають у лікарні.

25-річна Халіма Сіссе народила дітей в Марокко у вівторок шляхах кесарського розтину. Очікувалося, що у неї народиться семеро дітей. Такими були результати УЗД і в Малі і в Марокко. Цього тижня жінку літаком доставили з Малі в Марокко, де лікарі повинні були переконатися, що діти народилися благополучно. Про це повідомляє в Facebook Міністерство охорони здоров’я республіки.

Як зауважили у міністерстві, 25-річна Сіссе два тижні пробула в лікарні Бамако, столиці Малі, а потім за указом президента Ба Ндау була переведена в клініку в Марокко. Після народження дітей міністр охорони здоров’я Малі привітала команду медиків обох країн, які вели вагітність жінки.