Почему не сбивают «залетные» вертолеты РФ, объяснили пограничники

https://racurs.ua/n154185-pochemu-ne-sbivaut-zaletnye-vertolety-rf-obyasnili-pogranichniki.html

Ракурс

Почему не сбивают российские вертолеты, которые нарушают воздушное пространство Украины и незаконно залетают на нашу территорию, пояснил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Вертолет залетел на расстояние около 50 м, находился на нашей территории менее одной минуты. Для того, чтобы сбить вертолет нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не у всех пограничных нарядов есть это вооружение, — отметил Дейнеко в интервью «РБК-Украина».

Глава ГПСУ также заявил, что хотел бы посмотреть на «диванных воинов» в случае начала Россией полномасштабной открытой вооруженной агрессии в ответ на «грубо сбитый бандеровцами вертолет, который потерял ориентировку и случайно залетел на 50 м».

У нас граница с Россией не демаркирована. А если наш военнослужащий ошибся? Это же вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность?, — спросил Дейнеко.

По его словам, пограничники вынуждены крайне взвешенно относиться к своим действиям.

Каждый пограничник, который выходит на охрану границы, особенно на участке с РФ, должен иметь железную выдержку. Об этом я постоянно говорю своим подчиненным. Только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашла бронетехника, зашло вооруженное подразделение вооруженных сил РФ, тогда мы применяем оружие и уничтожаем его, — Дайнеко гарантировал уничтожение агрессора при таких обстоятельствах.

Он также прокомментировал случай с вертолетом:

Мы направили письмо российским пограничникам, проинформировали руководство ВСУ … Позиция РФ всегда одинакова — «их там имеется» и «этого не было».

По словам главы Госпогранслужбы, в прошлом году не было ни одного подобного случая. В этом году случился один «залет» в Сумской области и еще один — на Луганщине.

Напомним, в марте произошел случай нарушения воздушного пространства Украины — тогда вертолет РФ залетел на территорию Сумской области.

Источник: «РБК-Украина»