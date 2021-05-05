Принц Філіп. Фото: Сплетник

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Ракурс

Принц Філіп, померлий чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II, не мав супутніх захворювань та травм, які могли б спричинити раптову смерть.

Офіційною причиною його смерті назвали похилий вік. Про це повідомляє Telegraph.

Повідомляється, що особистий лікар королівської родини не знайшов інших захворювань у 99-річного принца Філіпа, однак незадовго до смерті чоловік британської королеви Єлизавети II переніс операцію на серці.

Наразі відомо, що основну частину спадщини принца Філіпа дістане королева. Натомість поні та його улюблену темно-зелену карету успадкує 17-річна Луїза Віндзор — дочка молодшого сина Пилипа принца Едварда. Сам Едвард дістане титул герцога Единбурзького, який за життя належав його батькові, проте це станеться лише після смерті Єлизавети II.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років, не доживши двох місяців до столітнього ювілею. 17 квітня його тимчасово поховали у Віндзорському замку. Після смерті Єлизавети II останки принца перепоховають у її могилу, де вже спочивають її батьки.

Джерело: Telegraph