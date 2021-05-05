Вакцины AstraZeneca и Pfizer изменили уровень эффективности COVID-19

https://racurs.ua/n154207-samye-vostrebovannye-vakciny-astrazeneca-i-pfizer-izmenili-uroven-effektivnosti.html

Ракурс

Одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и Pfizer показала эффективность 86,6% среди пожилых людей.

По результатам исследования, которое провело Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), вакцина Pfizer была на 89,7% эффективной через две недели после введения первой дозы, а AstraZeneca — на 86%. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более трех миллионов человек в Южной Корее. При этом все участники были в возрасте 60 лет и старше.

Доказано, что обе вакцины обеспечивают высокую защиту от болезни после первой дозы. Люди должны пройти полную вакцинацию в соответствии с рекомендованным графиком, ведь степень защиты повысится после второй дозы, — говорится в сообщении.

Около 95% людей, умерших от коронавируса в Южной Корее, были стариками, говорит чиновник Министерства здравоохранения Юн Те Хо. Он уверен, что вакцины резко снизят эти риски. Чиновник также добавил, что вероятность побочных эффектов «чрезвычайно мала» и все они излечимы.

Отметим, что это исследования вакцин AstraZeneca и Pfizer немного изменило их уровень эффективности против Covid-19. Причем в Pfizer он снизился, а в AstraZeneca поднялся.

Так, по данным производителя Pfizer, эффективность вакцины после первой дозы составляет 95%. А через полгода после клинических испытаний компания заявила о 91% эффективности.

А в начале февраля 2021 года AstraZeneca сообщила результаты клинических исследований своей вакцины: после первой дозы эффективность составила 76%, а после второй, сделанной не менее чем через три месяца, — 82%.