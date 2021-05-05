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«Червона» зона карантину скоротилася вдвічі
«Червона» зона карантину скоротилася вдвічіhttps://racurs.ua/ua/n154210-chervona-zona-karantynu-skorotylasya-vdvichi.htmlРакурс
«Червона» зона коронавірусного карантину в Україні стала меншою ще на три регіони. Після того, як її залишила вранці Житомирщина, по обіді держкомісія ухвалила вивести з найбільш жорсткого карантину Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.
Вони виходять з «червоної» зони карантину з 6 травня, оскільки ситуація з коронавірусом там стабілізувалася.
Харківська та Хмельницька області переходять в «жовту» зону карантину. Чернігівська — у «помаранчеву».
Отож, в Україні залишиться всього три регіони з червоним рівнем епідситуації: Сумська, Полтавська та Запорізька області.
Сьогодні опівночі із «червоної» зони вивели Житомирщину.
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