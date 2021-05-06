Зідан визнав поразку, Лондон у фіналі Ліги чемпіонів — відео «Челсі» – «Реал»

https://racurs.ua/ua/n154243-zidan-vyznav-porazku-london-u-finali-ligy-chempioniv-video-chelsi-real.html

Ракурс

Лондонський «Челсі» впевнено переграв «Реал» 2:0 у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів та вийшов до фіналу змагань, де зустрінеться із «Манчестер Сіті». Вирішальна зустріч відбудеться 29 травня, початок о 22.00.

Голи за «аристократів» забили на 28 хвилині Тімо Вернер і на 85 хвилині Мейсон Маунт. У першому матчі в Мадриді суперники зіграли 1:1.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився враженнями від протистояння з Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів.

Так, можна сказати, що Челсі заслужив на перемогу. Ми билися, але вони заслужили вийти у фінал. Наші гравці, які вийшли сьогодні на поле, були фізично готові для матчу. Я пишаюся своїми хлопцями — ми спробували, ми дійшли дуже далеко, до фіналу залишився один крок. Челсі провів відмінний матч, потрібно віддати їм належне. Коли програєш у півфіналі, не можеш бути задоволений, і це нормально. Це складно прийняти, але завтра ми повернемося на тренувальне поле, готові до роботи, — наводить слова Зідана офіційний сайт УЄФА.

Німецький тренер «Челсі» Томас Тухель може сміливо занести собі в актив останні два сезони ЛЧ.

Фахівець став першим в історії наставником, який двічі поспіль дійшов до ключового матчу ЛЧ з різними командами. Торік Тухель на чолі ПСЖ поступився у фіналі Баварії (0:1).

Раніше у фінал найпрестижнішого клубного турніру світу вийшов інший англійський клуб — «Манчестер Сіті».