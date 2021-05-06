Володимир Зеленський, фото: «Сегодня»

https://racurs.ua/ua/n154242-zakonoproekt-zelenskogo-pro-vrp-venecianska-komisiya-nazvala-slabki-miscya.html

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Венеціанська комісія оприлюднила терміновий висновок щодо законопроекту президента України Володимира Зеленського № 5068, який передбачає конкурсний відбір та перевірку на добропорядність членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Висновок було оприлюднено на сайті комісії ввечері 5 травня.

Загалом у комісії надали 11 рекомендацій щодо законопроекту Зеленського, який передбачає створення Етичної ради з шести осіб (трьох представників Ради суддів України та трьох міжнародних експертів, делегованих міжнародними організаціями), завданням котрої буде підбір нових і перевірка на доброчесність чинних членів ВРП.

У висновку Венеціанської комісії, зокрема, наполягається, що вирішальний вплив на рішення Етичної ради повинні мати не українські судді, а номіновані міжнародними партнерами України експерти:

рішення мають ухвалюватися більшістю голосів, при цьому обов’язковою має бути підтримка як мінімум двох міжнародних експертів;

у разі, якщо голоси розділяться навпіл (три на три), перевага має бути за рішенням, яке підтримали щонайменше двоє міжнародних експертів.

На думку комісії, мандат міжнародних експертів має діяти шість років.

У Венеціанській комісії вважають, що закон має надати Етичній раді слідчі повноваження щодо його роботи, а під час відбору членів ВРП можна застосувати правила, за якими обирали суддів Вищого антикорупційного суду.

Рекомендується, щоб висновки Етичної ради про невідповідність на посаді передавалися до НАЗК та НАБУ для подальших дій.

Також Венеціанська комісія рекомендує, щоб у законі були викладені критерії професійної етики та доброчесності.

Венеціанська комісія також рекомендує наділити Етичну раду, а не комітет Верховної Ради з питань правосуддя, повноваженнями укладати перелік кандидатів на посаду членів ВРП.

Крім того, у Венеціанській комісії вважають нереалістичним термін у три місяці, за який Етична рада має перевірити чинних членів ВРП.

Законопроект № 5068 був поданий Зеленським до Верховної Ради 12 лютого 2021 року як невідкладний.