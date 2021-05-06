«Петров» та «Боширов», фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n154241-petrova-ta-boshyrova-pidvyschyly-bellingcat.html

Ракурс

«Петров» та «Боширов» — офіцери російської військової розвідки Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, яких влада Великої Британії підозрює у причетності до резонансного отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році, а влада Чехії підозрює в організації вибуху в місті Врбетіце у 2014 році, отримали підвищення.

Тепер вони працюють на Кремль. Журналіст-розслідувач з проекту Bellingcat Христо Грозєв повідомив про це чеському виданню Novinky.cz.

Звідки у Bellingcat такт інформація, Грозєв не уточнив, проте пообіцяв опублікувати подробиці найближчим часом.

Все, що я поки можу сказати, це те, що вони здорові, отримали нову роботу і перебувають на державній службі, тому що більше не можуть працювати шпигунами, — зазначив Грозєв.

Вони є важливими представниками Кремля, так би мовити, для різних (російських) регіонів, — додав Грозєв.

Грозєв зазначив, що у 2014 році офіцери ГРУ отримали звання героїв Росії за операції на території Чехії і Болгарії.

Востаннє Чепіга та Мішкін з’являлися на публіці у вересні 2018 року — в інтерв’ю телеканалу Russia Today. Тоді вони під іменами «Петрова» та «Боширова» заявляли, що не причетні до отруєння Скрипалів і що відвідували в той час Британію лише з туристичними цілями.

Нагадаємо, у квітня 2021 року Чехія оголосила «Петрова» та «Боширова» в розшук.