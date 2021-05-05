Змінити прописку українці зможуть онлайн — Федоровhttps://racurs.ua/ua/n154240-zminyty-propysku-ukrayinci-zmojut-onlayn-fedorov.htmlРакурс
Змінити місце реєстрації в Україні можна буде за допомогою порталу «Дія».
Також у Кабміні планують скасувати штамп із пропискою в паспорті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Після ухвалення законопроекту послуга буде доступна усім українцям — незалежно від того, який паспорт вони мають, — паперовий або ID-картку. Крім того, ми хочемо скасувати штамп у паспорті про реєстрацію місця проживання, а також відв’язати прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною, — розповів він.
Змінити місце прописки онлайн українці зможуть вже з травня 2021 року.
Українці більше не витрачатимуть тижні свого часу, щоб просто повідомити державі, де вони живуть. Ми запускаємо експериментальний проект з електронною реєстрацією місця проживання в «Дії» за одну добу, — зазначив Федоров.
Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає впровадження електронного паспорта як документа, що підтверджує особу. З 23 серпня 2021 року в Україні з’являться е-паспорт громадянина України та е-паспорт для виїзду за кордон.