6 травня відзначають Юріїв день – історія свята. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/ua/n154239-6-travnya-vidznachaut-uriyiv-den-istoriya-svyata.html

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День святого Юрія православні християни відзначать щорічно 6 травня.

Святий вважається покровителем воїнів та захисників вітчизни. Він є покровителем України, Київської області (зображений на прапорі та гербі Київщини). Юріїв день (день захисника вітчизни) і досі святкують у Болгарії, Сербії, Грузії, Хорватії.

Святий Георгій жив у 3 ст. н.е., у часи великих гонінь на християн. Народився у християнській родині. Отримав багатий спадок, але усе роздав та став воїном. За свою віру був закатований за наказом імператора, але не зрікся своєї віри. Помер мученицькою смертю, саме тому церква називає його великомучеником.

Також 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Дату обрали не випадково, адже саме в цей день у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Це перша переможна битва національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького.

У цей день іменини святкують Анатолій, Олександр, Юрій та Іван.

День в історії:

у 1626 році голландський колоніст Петер Мінейтом придбав в індіанців Манхеттен за жменю біжутерії, яка коштувала 25 дол.

у 1686 році Московія і Польща уклали «Вічний мир», за яким Гетьманщина була поділена між Московським царством і Річчю Посполитою, а частина центральних земель повинна була стати безлюдною.

у 1833 році в США вперше провели сталевий плуг;

у 1872 році в Англії заснували футбольний Кубок:

у 1991 році Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;

у 1992 році було прийнято конституцію республіки Крим;

у 1994 році королева Великої Британії Єлизавета II та президент Франції Франсуа Міттеран урочисто відкрили тунель під протокою Ла-Манш.

Нагадаємо, 5 травня відзначали Всесвітній день гігієни рук. Цю дату обрано не випадково — п’ятий день п’ятого місяця символізує п’ять пальців на кожній руці людини.