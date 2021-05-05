6 мая отмечают Юрьев день – история праздника. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/n154239-6-maya-otmechaut-urev-den-istoriya-prazdnika.html

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День святого Юрия (Георгия) православные христиане отметят ежегодно 6 мая.

Святой считается покровителем воинов и защитников отечества. Он является покровителем Украины, Киевской области (изображен на флаге и гербе Киевской области). Юрьев день (день защитника отечества) до сих пор отмечают в Болгарии, Сербии, Грузии, Хорватии.

Святой Георгий жил в 3 веке н.э., во времена больших гонений на христиан. Родился в христианской семье. Получил богатое наследство, но все раздал и стал воином. За свою веру был замучен по приказу императора, но не отрекся от своей веры. Умер мученической смертью, поэтому церковь называет его великомучеником.

Также 6 мая в Украине отмечают День пехоты. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1648 году казаки победили в сражении возле Желтых Вод. Это первая победная битва национальной освободительной борьбы под руководством Богдана Хмельницкого.

День в истории:

в 1626 году голландским колонистом Петер Минейтом был приобретен у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии, которая стоила 25 долл.

в 1686 году Московия и Польша заключили «Вечный мир», по которому Гетманщина была разделена между Московским царством и Речью Посполитой, а часть центральных земель должна была стать безлюдной.

в 1833 году в США впервые провели стальной плуг;

в 1872 году в Англии основали футбольный Кубок;

в 1991 году Сергей Бубка в Японии установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см;

в 1992 году была принята конституция республики Крым;

в 1994 году королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном был торжественно открыт туннель под проливом Ла-Манш.

Напомним, 5 мая отмечали Всемирный день гигиены рук. Эта дата выбрана не случайно — пятый день пятого месяца символизирует пять пальцев на каждой руке человека.