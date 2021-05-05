Изменить прописку украинцы смогут онлайн – Федоров. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/n154240-izmenit-propisku-ukraincy-smogut-onlayn-fedorov.html

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Изменить место регистрации в Украине можно будет с помощью портала «Дія».

Также в Кабмине планируют отменить штамп с пропиской в паспорте. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

После принятия законопроекта услуга будет доступна всем украинцам — независимо от того, какой паспорт они имеют, — бумажный или ID-карту. Кроме того, мы хотим отменить штамп в паспорте о регистрации места проживания, а также отвязать прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой, — рассказал он.

Изменить место прописки онлайн украинцы смогут уже с мая 2021 года.

Украинцы больше не будут тратить недели своего времени, чтобы просто сообщить государству, где они живут. Мы запускаем экспериментальный проект с электронной регистрацией места жительства в «Дії» за сутки, — сообщил Федоров.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает внедрение электронного паспорта как документа, подтверждающего личность. С 23 августа 2021 года в Украине появятся е-паспорт гражданина Украины и е-паспорт для выезда за границу.